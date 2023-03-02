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Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение еще в ряде регионов

Кадыров: после атаки в Брянской области следует ввести военное положение в ряде регионов
Глава Чечни полагает, что нападение диверсантов в Брянской области должно стать поводом для введения военного положения в некоторых регионах
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападение в Брянской области, призвал «привлечь к ответу» семьи диверсантов, если те находятся в России.

По его словам, «разобраться» со всеми участниками нападения нужно «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко». Кроме того, считает Кадыров, нужно «разобраться» не только с ними, но и «привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России». «Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Кадыров счел произошедшее поводом для введения военного положения еще в ряде регионов. «Следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — написал он.

Сейчас военное положение действует в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

2 марта брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района области проникла группа диверсантов со стороны Украины. Они обстреляли автомобиль — погиб один мужчина, был ранен десятилетний ребенок. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что диверсанты зашли в два села и взяли заложников. «РИА Новости» утверждало, что заложники были взяты в селе Любечане. Информацию о заложниках в селе Сушаны местные власти не подтвердили.

Оба села находятся непосредственно у границы с Украиной. Между ними по прямой около 16 км.

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Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение еще в ряде регионов
Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение еще в ряде регионов

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в Брянской области на открытии Года педагога, в котором участвовал по видеосвязи. Он назвал произошедшее терактом.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Рамзан Кадыров Брянская область Военная операция на Украине военное положение

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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