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Китай выразил протест из-за продажи США оружия Тайваню

Китай выразил протест США из-за возможной продажи Тайваню оружия на $619 млн
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай разочарован решением США отправить оружие Тайваню и сделал Вашингтону представление на этот счет, заявил на брифинге представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Во вторник США одобрили возможную отправку Тайваню оружия на $619 млн.

«Мы требуем, чтобы США остановили продажу оружия Тайваню и военные связи с Тайванем, перестали вмешиваться в вопрос Тайваня и прекратили усугублять напряженность в Тайваньском проливе», — призвал Тань Кэфэй. Он обвинил Вашингтон в нарушении китайско-американских соглашений и принципа «одного Китая».

Отношения между Тайванем и материковым Китаем обострились после визита на остров палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Пекин после этого начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива и стал перемещать вооруженные силы вблизи острова.

В США заявляли, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики Вашингтона в этом вопросе. В то же время с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня. В феврале президент Тайваня Цай Инвэнь пообещала, что продолжит расширять военные связи с США.

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