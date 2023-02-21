Тайвань пообещал вместе с США бороться с «авторитарным экспансионизмом»

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Тайвань и США продолжат расширять военные связи, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса, сообщает AFP.

«В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как авторитарный экспансионизм и изменение климата», — сказала Инвэнь.

20 февраля делегация из четырех членов палаты представителей конгресса США прибыла на Тайвань. Перед поездкой один из членов делегации, конгрессмен-демократ Ро Кханна, заявил, что планирует во время визита подтвердить политику одного Китая и заявить о необходимости сделать «все возможное для сдерживания военного конфликта» между островом и материковым Китаем. Кханна — член сформированного Специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Компартией КНР.

17 февраля газета Financial Times сообщала, что заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз посетит Тайвань в ближайшее время. Поездка станет первым визитом высокопоставленного сотрудника Пентагона с 2019 года, когда на остров приезжал заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

Китай считает Тайвань своей провинцией, а визиты официальных лиц США на остров рассматривает как поддержку независимости последнего. Пекин резко критиковал поездку на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, обвиняя ее в нарушении принципа одного Китая. В США в ответ на это заявили, что прилет Пелоси не противоречит принципу и не означает изменения политики Вашингтона в этом вопросе (Соединенные Штаты настаивают, что придерживаются политики одного Китая). В то же время с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.