Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 компаний из России, КНР и Белоруссии

США ввели ограничения против 37 компаний из России, КНР и Белоруссии

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 37 структур, в их числе российская фирма, белорусская и почти 30 китайских. Документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Черный список состоит из 37 компаний. Среди них одна российская фирма, одна белорусская, три базируются в Мьянме, четыре — в Пакистане, остальные — в Китае.

Одна из китайских фирм — Neotec Semiconductor — базируется на Тайване. В список также включены российская компания DMT Electronics, а также белорусская DMT Trading LLC. Минпромторг подозревает этик компании в обеспечении российского военно-промышленного комплекса. Китайские фирмы, в свою очередь, подозревают в работе на оборонно-промышленный комплекс КНР.

Как пояснили в ведомстве, указанные компании могут принимать участие в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности США.

США неоднократно запрещали ввозить в Россию различные товары, как-либо связанные с военной сферой. В феврале 2022 года власти ужесточили меры в отношении экспорта микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий. В декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний, в том числе Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта», Intercom Ltd, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, Tavrida Microelectronics и других.

Власти России называют санкции незаконными; президент Владимир Путин говорил, что расчет западных стран на то, что меры развалят экономику страны, не оправдался.