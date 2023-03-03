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Пензенская область усилит охрану из-за диверсии в Брянской области

Пензенская область усилит охрану правопорядка из-за диверсии в Брянской области

В Пензенской области будет введен усиленный режим охраны общественного порядка из-за события в Брянской области. Соответствующее поручение дал глава региона Олег Мельниченко.

Мельниченко поручил Росгвардии и полиции обеспечить безопасность жителей региона и надежную охрану объектов.

«Для быстрого реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальных управлениях МВД России, Росгвардии и ГУ МЧС России по региону организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Позже в ФСБ сообщили, что совместно с Минобороны была проведена операция по уничтожению украинских диверсантов. Они были «выдавлены» с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Теги
Пензенская область Олег Мельниченко Брянская область Безопасность
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