Село Устинка Белгородской области попало под обстрел

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Село Устинка в Белгородском районе попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения», — сообщил он.

Также 2 марта ВСУ дважды обстреляли Курскую область. Сначала под обстрел попал поселок Теткино, погиб мужчина, еще одного госпитализировали. В населенном пункте также было нарушено электроснабжение. Позднее обстреляли села Троицкое (Кореневский район) и Бегоща (Рыльский район). Никто не пострадал, но Бегоща осталось без электричества.

В Брянской области 2 марта произошло нападение диверсантов. Они проникли с Украины в село Любечане (Климовский район) и обстреляли автомобиль. В результате водитель погиб, пострадал ребенок. Кроме того, село Сушаны атаковал беспилотник. Позднее губернатор Александр Богомаз сообщил еще об одном погибшем мужчине в Любечане.