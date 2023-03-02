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Старовойт сообщил о втором за день обстреле Курской области

Курский губернатор Старовойт: села Троицкое и Бегоща попали под обстрел ВСУ
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ второй раз за день обстреляли Курскую область, прилеты зафиксировали в двух селах, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять прилетов зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

В окрестностях села Бегоща Рыльского района зафиксировали 11 прилетов, никто не пострадал, однако населенный пункт остался без энергоснабжения. «Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений», — сказал глава региона.

Ранее 2 марта в результате обстрела поселка Теткино пострадали двое мужчин, один из которых умер, сообщал Старовойт. Второго госпитализировали с ранениями средней тяжести. По словам губернатора, «всего зафиксировали пять прилетов», в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение. Глава региона также уточнил, что пострадали восемь домовладений и три автомобиля.

В регионе действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности, который сделали бессрочным. Режим не будет отменен, пока необходимы «усиленные меры по защите и охране» территории, пояснял губернатор.

Старовойт сообщил о втором за день обстреле Курской области
Старовойт сообщил о втором за день обстреле Курской области

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ
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