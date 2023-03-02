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Путин назвал главную цель России

Путин: главная цель России — чтобы дети росли счастливыми в суверенной стране
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Главное для российских властей — чтобы дети и молодежь были счастливы, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на встрече с участниками образовательной программы «Школа наставника». Стенограмма речи опубликована на сайте Кремля.

«Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова — в демографии, образовании, экономике, в сфере безопасности, — подчинено главному: чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной суверенной стране», — сказал он.

Президент заявил о стремлении руководства страны «открыть больше путей для самореализации подрастающего поколения» и пообещал расширять линейку конкурсов и проектов для молодежи и продолжать реализацию уже существующих программ, в том числе «Региона для молодых». Он подчеркнул, что Россия — открытая страна, которая будет поддерживать «научные, образовательные, молодежные обмены» для общения молодых людей со сверстниками из других государств.

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В указе Путина на эту тему говорилось, что такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Глава государства должен был отправиться на церемонию открытия Года педагога и наставника в Северо-Кавказском федеральном округе и посетить Центр знаний «Машук», но поездка была отменена после атаки диверсантов в Брянской области.

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Владимир Путин Россия молодежь Дети

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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