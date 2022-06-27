Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника

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В России 2023 год станет Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В документе говорится, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Правительство за три месяца должно утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план главных мероприятий, которые пройдут на территории России в 2023 году.

О том, что 2023 год будет посвящен педагогам, Путин объявил еще в 2021 году. «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога», — говорил президент.

В августе того же года Путин поддержал идею сделать 2023 год в России Годом педагога. Предложение озвучила в ходе видеоконференции с главой государства ученица московской школы № 1514.