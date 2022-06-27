Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 16:17
В ЕК анонсировали проверки машин и поездов в Калининград из-за санкций Политика, 16:42
Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинение по делу о хищениях Политика, 16:39
РФС назвал лучшего арбитра прошедшего сезона Спорт, 16:39
IKEA начала распродажу товаров в России Общество, 16:38
Хакеры атаковали учреждения Литвы после запрета транзита в Калининград Общество, 16:33
Три вертолетные площадки при крупных медцентрах появятся в Москве Город, 16:31
Минимальный гарантированный доход: что это и как решит проблему бедности Социальная экономика, 16:30
В Челябинске простились с погибшим на Украине морпехом Политика, 16:29
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:17
Подающему мячи мальчику стало плохо во время матча украинки на Уимблдоне Спорт, 16:13
Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника Общество, 16:08
Стали известны правила оформления Fan ID Спорт, 16:06
Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову Политика, 16:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России 2023 год станет Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В документе говорится, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Учительница пожаловалась Путину на образ педагога в шоу «Наша Russia»
Общество
Владимир Путин и&nbsp;Жанна Торохова (на экране в центре)

Правительство за три месяца должно утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план главных мероприятий, которые пройдут на территории России в 2023 году.

О том, что 2023 год будет посвящен педагогам, Путин объявил еще в 2021 году. «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога», — говорил президент.

В августе того же года Путин поддержал идею сделать 2023 год в России Годом педагога. Предложение озвучила в ходе видеоконференции с главой государства ученица московской школы № 1514.

Теги
педагог Владимир Путин учитель

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях
Политика
Бывшего учителя Илью Фарбера обвинили в поджоге военкомата в Удмуртии
Общество
Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter