Владимир Путин поручил кабмину и движению молодежи провести мероприятия с участниками СВО

Путин поручил провести мероприятия для молодежи с героями спецоперации

Отчитаться по мероприятиям правительство должно до 1 июня. Ранее участников военной операции приглашали на уроки в регионах

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Общероссийским движением детей и молодежи организовать мероприятия с привлечением Героев России и участников военной операции. Соответствующее поручение главы государства опубликовал Кремль.

«Разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции», — говорится в документе.

Доклад главе государства они должны представить до 1 июня 2023 года, а затем отчитываться ежегодно.

Ранее в некоторых регионах провели открытые уроки с участниками военной операции. Так, «Справедливая Россия — За правду» сообщила, что после ее обращения в министерство образования Ульяновской области в школах региона 9 декабря провели урок «Герои специальной военной операции» при участии военнослужащих. Целью мероприятий названо воспитание патриотизма, верности традициям и «укрепление российской гражданской идентичности». В Дмитрове Московской области участники военной операции выступали на «Уроках мужества».

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что за период военной операции госнаграды получили более 100 тыс. человек, 120 из них присвоили звания Героев России.