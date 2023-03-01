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Экс-дочка «Сбера» в Казахстане объяснила ситуацию с картами «Мир»

Казахстанский Bereke Bank: продолжаем обслуживать карты «Мир» неподсанкционных банков
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Bereke Bank, бывшая дочка российского «Сбера», продолжает выдавать наличные с карт «Мир» неподсанкционных банков, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«В соответствии с санкционной политикой банк не имеет деловых отношений с лицами, находящимися под действием санкций. Обслуживание карт «Мир», выпущенных неподсанкционными банками России, осуществляется в банкоматах и терминалах банков без изменений», — заявили в пресс-службе.

В Bereke пояснили, что также продолжают обслуживать ранее выпущенные им карты «Мир» за пределами Казахстана в сети неподсанкционных банков, подключенных к этой платежной системе. «При этом при совершении операций с картами «Мир» продолжают действовать рекомендованные национальными и международными регуляторами и установленные банком ранее ограничения по суммам и целям операций, достаточным для обеспечения жизнедеятельности клиента на территории Республики Казахстан и за границей», — отметили в банке.

В пресс-службе напомнили, что в марте ожидают снятия санкций с Bereke Bank Управлением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Накануне vc.ru со ссылкой на службу поддержки Bereke сообщил, что с 6 марта (в этот день должны перестать действовать санкции. — РБК) в нем нельзя будет снять деньги с карт «Мир», выпущенных российскими банками, находящимися под блокирующими санкциями. До этого банкоматы принимали карты и при снятии с рублевых счетов выдавали тенге, отметило издание.

Ранее The Wall Street Journal и Reuters сообщили, что Минфин США решил отменить санкции, введенные против Bereke Bank в Казахстане, поскольку она перестала принадлежать российской организации (казахстанский холдинг «Байтерек» сообщил о покупке «дочки» «Сбера» в августе прошлого года). Санкции против этого банка перестанут действовать с 6 марта. Bereke Bank уточнил, что снятие санкций позволит банку вернуться к работе с валютными операциями и возобновить корреспондентские отношения с иностранными банками.

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Теги
новости Казахстан Сбербанк Банки санкции «Мир»
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