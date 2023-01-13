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Финансы ,  
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Российские банки выпустили почти 60 млн карт «Мир» за год

Комлев: с декабря 2021 года по декабрь 2022-го российские банки выдали 60 млн карт «Мир»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские банки с декабря 2021 по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт «Мир». Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«По данным на 1 декабря 2022 года, было выдано более 170 млн карт «Мир». В 2022 году среднее число карт, выдаваемых за месяц, составляет порядка 6 млн. Для сравнения: на 1 декабря 2021 года карт было 112 млн. То есть за год банки выдали почти 60 млн карт», — сказал Комлев.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. По словам главы НСПК, после ухода из России западных платежных систем VISA и MasterCard началось «постепенное замещение» их карт. По итогам третьего квартала 2022 года платежная система «Мир» стала самой крупной по объемам транзакций, ее доля в общем объеме платежей за товары и услуги составила 38,8%, рассказал Комлев.

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине ответных масштабных санкций против российского финансового сектора из страны ушли VISA и MasterCard. Их иностранные карты теперь не работают в России, а российские — за границей. UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с попавшими под санкции банками, но в апреле прошлого года стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким кредитным организациям — по данным источников РБК, причина этого решения также кроется в опасениях вторичных санкций.

Теги
платежная система "Мир" НСПК Владимир Комлев банковский сектор
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