В двух граничащих с Брянской областью регионах Украины объявили тревогу
В граничащих с Брянской областью регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украину объявили воздушную тревогу. Это следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.
Регионы граничат с Брянской областью России, власти которой ранее сообщили о проникновении в два села украинских диверсантов.
Кроме того, сирены звучат в Полтавской области, которая находится к югу от Черниговской и Сумской.
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