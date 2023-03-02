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Два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика на Алтае

Два человека погибли и пять пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Алтае

Грузовик и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Рубцовском районе Алтайского края, сообщило региональное управление МЧС.

Авария произошла в ночь на 2 марта на трассе А-322. Автобус, который попал в ДТП, следовал из Новосибирска в Семипалатинск (название в Казахстане — Семей).

Столкновение произошло на 267 автодороги, уточнили в прокуратуре. Ведомство организовало проверку по факту аварии.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, сообщили информированный источник «Интерфакса» и источник «РИА Новости» в силовых структурах Алтайского края. Кроме того, в аварии пострадали пять человек, сказали агентствам собеседники. Троих из них госпитализировали, сказал «Интерфаксу» источник.

Собеседник «РИА Новости», в свою очередь, уточнил, что все погибшие и пострадавшие были пассажирами автобуса.

Ранее, 26 февраля, на трассе М-11 «Нева» из Москвы в Петербург произошло ДТП с участием 41 автомобиля. В результате погибла женщина-водитель одной из машин, еще пять человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы на срок шести лет. Проверку начали в отношении лиц, ответственных за очистку автомагистрали от снега.

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