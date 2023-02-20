В Минской области 11 человек погибли при столкновении грузовика с маршруткой

В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с грузовиком и маршруткой

МАЗ столкнулся с маршруткой в Смолевичском районе Минской области, сообщило МВД Белорусси в телеграм-канале. Погибли 11 человек, в том числе ребенок.

ДТП произошло около 15:00 (время совпадает с московским) на 9-м км автодороги Р69 «Смолевичи — Шацк».

На место аварии выехал министр внутренних дел республики Иван Кубраков. «В настоящее время сотрудники милиции оказывают помощь участникам дорожного движения и обеспечивают объезд места дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ведомстве.

Минздрав Белоруссии сообщил, что в Смолевичскую ЦРБ попали семеро пострадавших. Пятеро лежат в реанимации, двое — в отделении хирургии. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отправился в больницу, чтобы провести консилиум.