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СК возбудил дело после ДТП с десятками автомобилей в Новгородской области

СК возбудил уголовное дело после массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
В ДТП на трассе М-11 «Нева» попал 41 автомобиль. Погибла женщина и пять человек пострадали. СК ранее начал проверку в отношении тех, кто проводил уборку снега на дороге

СК возбудил дело после ДТП с десятками автомобилей в Новгородской области
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового ДТП, произошедшего на участке трассы М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области, говорится в сообщении СК. В аварию попал 41 автомобиль, погибла женщина-водитель, пятеро пострадали. Следователи проверяют тех, кто занимается уборкой снега на автомагистрали.

Расследование ведется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или лишения свободы сроком до шести лет).

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период», — говорится в сообщении СК.

Авария произошла утром 26 февраля на 504-м км трассы М-11 «Нева», в Маловишерском районе Новгородской области. Изначально произошло столкновений двух легковых автомобилей и двух грузовиков, а затем еще нескольких десятков машин. В общей сложности участниками аварии стали 41 автомобиль, указывали в управлении ГИБДД по Новгородской области.

Там добавили, что в результате происшествия на трассе погибла водитель Renault Duster, еще пять человек госпитализированы, среди них четверо детей и женщина (СК сообщает о трех пострадавших детях).

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В управлении СК по Новгородской области сообщали, что следователи выясняют обстоятельства ДТП и оценят действия лиц, которые обязаны очищать трассу от снега.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ДТП платная трасса М-11 Новгородская область СК уголовное дело
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