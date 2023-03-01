В Полтаве сообщили о взрывах

В Полтавской области Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, снаряды попали по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин в телеграм-канале.

Удар, по словам Лунина, пришелся по Кременчугском району области. Информация о разрушениях уточняется, добавил он.

Взрывы также звучали в Сумской области Украины, пишут «Страна» и «Суспiльне» в телеграм-каналах. В 20:26 мск там отменили последнюю воздушную тревогу. О взрывах оба издания сообщили спустя два часа.

Вечером 1 марта в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В период с 20:15 до 22:00 мск ее постепенно отменяли. В Полтавской области сигналы перестали звучать около 21:58 мск, следует из данных сервисов, отслеживающих оповещения.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Еврокомиссия оценила ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре к середине февраля, в €129 млрд.