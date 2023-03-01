В Киеве и большей части областей Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве и большей части областей Украины, следует из данных ресурса оповещения.
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской. Кировоградской и Винницкой областях.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы тревоги.
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