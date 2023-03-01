Министр транспорта Греции объявил об отставке после столкновения поездов

Костас Караманлис (Фото: Giannis Panagopoulos / imago-images.de / Global Look Press)

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис заявил, что уходит в отставку из-за столкновения поездов с последовавшим возгоранием, в результате которого, по последним данным спасательной службы, погибли 36 человек, пострадали 66, передает News24/7.

Он рассказал, что точное число жертв трагедии остается неизвестным, поисково-спасательные работы продолжаются.

«Я заявляю о своей отставке с поста министра инфраструктуры и транспорта. Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», — сказал Караманлис, вернувшись с места происшествия.

Он также указал, что за 3,5 года власти «приложили все усилия», чтобы улучшить греческую железнодорожную инфраструктуру, которая до этого была в состоянии, «не вписывающемся в XXI век». Караманлис пообещал, что расследование будет тщательным и прозрачным.

Авария на железной дороге произошла в ночь на 1 марта. На станции Эвангелизмос столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Три вагона пассажирского состава сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а грузовой поезд — по маршруту Салоники — Афины.

Президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас говорил, что причиной катастрофы могла стать поломка автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути.

Начальника станции, ответственного за отправку поездов, арестовали. Как пишет News24/7, он утверждал, что причиной трагедии мог быть технический сбой системы, которая не «подчинялась» его манипуляциям.