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Железнодорожники назвали возможную причину столкновения поездов в Греции

В Организации железных дорог Греции назвали возможную причину столкновения двух поездов
В последнее время система предупреждения не работала — в связи с этим железнодорожники постоянно подавали жалобы. Начальнику станции уже предъявили обвинение, и прокурор скоро вынесет решение о его аресте, передает ERT

Фото:Alexandros Avramidis / Reuters Фото:Alexandros Avramidis / Reuters Фото:Alexandros Avramidis / Reuters Фото:Alexandros Avramidis / Reuters Фото:Alexandros Avramidis / Reuters Фото:Alexandros Avramidis / Reuters

Железнодорожная катастрофа в Греции могла произойти из-за поломок автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути. Об этом заявил президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас, передает ERT.

«Ничего не работает. Все это делается с использованием человеческого фактора, вручную», — сказал он.

По его словам, если бы система предупреждения работала, то «машинисты увидели бы красный сигнал, и поезда остановились бы на расстоянии 500 м». Генидуниас заявил, что недоумевает, как два поезда оказались на одном пути.

Железнодорожники назвали возможную причину столкновения поездов в Греции
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Президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас сказал ERT, что произошла ошибка, но пока непонятно, по какой причине это случилось. Он отметил, что машинист выполняет указания и не может знать, что находится впереди и есть ли кто-то на его путях.

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По его словам, каждый поезд отправляется со станции под ответственность начальника станции. Как передает телеканал, начальнику станции уже предъявлено обвинение, и прокурор в ближайшее время вынесет решение о том, будет ли он арестован.

Cтолкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос. Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а коммерческий поезд — по маршруту Салоники — Афины.

По последним данным, при столкновении поездов погибли 32 человека, еще 85 пострадали.

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Греция столкновение поездов причина железная дорога
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