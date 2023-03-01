Железнодорожники назвали возможную причину столкновения поездов в Греции

В последнее время система предупреждения не работала — в связи с этим железнодорожники постоянно подавали жалобы. Начальнику станции уже предъявили обвинение, и прокурор скоро вынесет решение о его аресте, передает ERT

Железнодорожная катастрофа в Греции могла произойти из-за поломок автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути. Об этом заявил президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас, передает ERT.

«Ничего не работает. Все это делается с использованием человеческого фактора, вручную», — сказал он.

По его словам, если бы система предупреждения работала, то «машинисты увидели бы красный сигнал, и поезда остановились бы на расстоянии 500 м». Генидуниас заявил, что недоумевает, как два поезда оказались на одном пути.

Video

Президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас сказал ERT, что произошла ошибка, но пока непонятно, по какой причине это случилось. Он отметил, что машинист выполняет указания и не может знать, что находится впереди и есть ли кто-то на его путях.

По его словам, каждый поезд отправляется со станции под ответственность начальника станции. Как передает телеканал, начальнику станции уже предъявлено обвинение, и прокурор в ближайшее время вынесет решение о том, будет ли он арестован.

Cтолкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос. Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а коммерческий поезд — по маршруту Салоники — Афины.

По последним данным, при столкновении поездов погибли 32 человека, еще 85 пострадали.