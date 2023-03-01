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Не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов в Греции

В Греции при столкновении двух поездов минимум 10 человек погибли и 50 пострадали

В Греции недалеко от города Темпи столкнулись грузовой и пассажирский поезда, сообщает EPT.

Cтолкновение произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, начался пожар. Обстоятельства произошедшего пока не известны. Iefimerida пишет, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути. 

По словам губернатора Фессалии, первый и второй вагоны пассажирского поезда разрушены полностью. «Все [пассажиры] освобождены. Спасатели, к сожалению, теперь ищут только тех, кто погиб», — сказал он. Всего в поезде находились 350 человек, сообщили в железнодорожной компании Hellenic Train.

Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Газета Ta Nea пишет о минимум десяти жертвах и 25 тяжелораненых. По последним данным, EPT погибли 15 человек, пострадали не менее 50 человек, 20 из них находятся в тяжелом состоянии. Iefimerida сообщает о 19 погибших и 60 раненых.

На месте столкновения работают полицейские, пожарные и военные, передает iEidiseis. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.

Теги
Греция поезд столкновение погибшие
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