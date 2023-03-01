Премьер Греции объявил национальный траур после столкновения поездов

Премьер Греции Мицотакис объявил в стране траур после столкновения двух поездов

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в стране траур с 1 по 3 марта после аварии с поездами, передает «Прото Тема».

Число погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи выросло до 36, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис. Среди погибших — все девять сотрудников Организации железных дорог Греции (OSE). Пострадали 130 человек, 66 из них доставили в больницы Ларисы, Катерини, Салоников. Шесть человек находятся в реанимации. Всего в поезде находились 346 пассажиров.

Cтолкновение произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, а коммерческий — в противоположную сторону, но они оказались на одном пути. Это могло произойти из-за поломок автоматической системы предупреждения, предположил президент OSE страны Костас Генидуниас.

По словам губернатора Фессалии Костаса Агорастоса, первый и второй вагоны пассажирского поезда были полностью разрушены.