ВТБ допустил прекращение поддержки Telegram-банка из-за нового закона

ВТБ запросил у РКН пояснения по Telegram-банку после запрета на иностранные мессенджеры

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями насчет работы сервиса банка в Telegram после внесения поправок, которые запрещают использовать иностранные мессенджеры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

При необходимости ВТБ скорректирует работу в Telegram или даже прекратит поддержку банка в этом мессенджере. «Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — добавили в пресс-службе.

ВТБ запустил цифровой банк в Telegram в январе. О намерении создать такой сервис банк объявил прошлым летом после введения западных санкций и удаления их приложений из магазинов.

Поправки, запрещающие банкам и государственным компаниям использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг, вступили в силу 1 марта. Изменения внесены в ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ограничения касаются компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги, государственных компаний, финансовых организаций и компаний с государственным участием выше 50%. Закон запрещает передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян.

Роскомнадзор составил список сервисов, которыми этим компаниям нельзя пользоваться. К ним, помимо Telegram, относятся Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и WeChat.