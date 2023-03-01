ВТБ допустил прекращение поддержки Telegram-банка из-за нового закона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках» Политика, 17:14
Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе Общество, 17:12
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы Город, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым Политика, 17:03
МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40% Экономика, 17:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о беременности вторым ребенком Спорт, 16:45
Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну Политика, 16:43
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 16:43
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена Политика, 16:39
Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами» Общество, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:38
Финансы ,  
0 

ВТБ допустил прекращение поддержки Telegram-банка из-за нового закона

ВТБ запросил у РКН пояснения по Telegram-банку после запрета на иностранные мессенджеры
ВТБ RU000A0JU773 ₽1 023,6 -0,02% Купить
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями насчет работы сервиса банка в Telegram после внесения поправок, которые запрещают использовать иностранные мессенджеры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

При необходимости ВТБ скорректирует работу в Telegram или даже прекратит поддержку банка в этом мессенджере. «Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — добавили в пресс-службе.

ВТБ запустил цифровой банк в Telegram в январе. О намерении создать такой сервис банк объявил прошлым летом после введения западных санкций и удаления их приложений из магазинов.

Поправки, запрещающие банкам и государственным компаниям использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг, вступили в силу 1 марта. Изменения внесены в ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ограничения касаются компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги, государственных компаний, финансовых организаций и компаний с государственным участием выше 50%. Закон запрещает передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян.

Роскомнадзор составил список сервисов, которыми этим компаниям нельзя пользоваться. К ним, помимо Telegram, относятся Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и WeChat.

Читайте на РБК Pro
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию
Теги
ВТБ Роскомнадзор Telegram мессенджер
Материалы по теме
Роскомнадзор объяснил блокировку Shutterstock
Технологии и медиа
ВТБ допустил запуск онлайн-банка во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
Бизнес
Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter