Банки и госкомпании не смогут использовать Telegram и WhatsApp

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки и государственные компании больше не смогут использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг. Запрет устанавливают поправки к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», вступившие в силу 1 марта.

Ограничения коснутся тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги, государственных компаний, финансовых организаций и компаний с государственным участием выше 50%. Закон запрещает передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян.

Роскомнадзор составил список таких сервисов, по состоянию на 1 марта к ним относятся Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и WeChat. Как ранее объяснили в ведомстве, ключевыми критериями признания мессенджера иностранным являются возможность передавать сообщения конкретному получателю программы и данные о том, что владельцем является иностранное лицо.

20 февраля вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил о намерении попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям обслуживать своих клиентов через Telegram. «Это удобный дополнительно действующий инструмент, и он является просто заменой для ряда клиентов банков, лишившихся своих приложений из-за санкций», — сказал Войлуков. Он добавил, что Telegram не обрабатывает персональные данные клиентов банков и платежную информацию, поэтому утечки быть не может.

В прошлом году несколько российских банков рассказали о намерении запустить полноценный онлайн-банкинг в Telegram, потому что из-за санкций их официальные приложения были удалены из AppStore и Google Play. О подобных планах в июле 2022 года сообщили в ВТБ и Альфа-банке, аналогичный функционал к тому времени уже частично внедрил МТС Банк. А 19 января 2023 года ВТБ запустил сервис, позволяющий проверять баланс и пересылать средства через систему быстрых платежей (СБП) в Telegram.

Как объяснил «Коммерсанту» автор поправок к закону Антон Горелкин, этот сервис не сможет работать на законных основаниях, если Telegram будет находиться в реестре иностранных мессенджеров. Глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев добавил, что формулировка закона «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений».