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ВТБ объявил о запуске цифрового банка в Telegram

В банке сообщили, что со временим онлайн-банк в Telegram станет полноценной заменой приложения для пользователей iOS. При этом время совершения повседневных финансовых операций через мессенджер сократится для всех платформ
ВТБ VTBR ₽0,01668 -0,33% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-банка в мессенджере Telegram. В банке заверили, что среднее время проведения повседневных финансовых операций в этом случае сократится в два раза.

«Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — сообщили в банке.

Цифровой банк будет создан на базе чат-бота ВТБ в Telegram (https://t.me/vtb_main_bot). Чтобы войти в систему, необходимо авторизоваться в канале с чат-ботом, как это делается при входе в ВТБ Онлайн, получить СМС c кодом подтверждения, после чего можно проводить банковские операции. При последующих входах для авторизации будет достаточно только кода из СМС.

«Запуск банка в Telegram пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона», — говорится в пресс-релизе.

Постепенно пользователям Telegram станет доступна оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

К концу 2023 года в Telegram клиентам ВТБ будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

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В банке объяснили, что в связи с санкциями мобильные версии российских банков в прошлом году были удалены из многих магазинов приложений, поэтому создание альтернативной возможности стало «стратегически важной задачей». Telegram, по мнению банкиров, не только уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, но и приложение, сочетающее в себе удобство и безопасность. Для пользователей iOS банкинг через Telegram может стать полноценной заменой мобильного приложения.

В июле 2022 года член правления ВТБ Святослав Островский рассказал РБК, что после попадания под блокирующие санкции США банк планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram.

В марте 2022 года после введения санкций мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений на iPhone — App Store. В результате оно перестало работать на iPhone. На Android приложение продолжало работать, но было удалено из магазина приложений Google Play.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами, как точкой входа в цифровое пространство, вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — объяснил выбор мессенджера Островский.

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ВТБ Telegram онлайн-банк
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