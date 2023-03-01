Глава казначейства доложил Мишустину о проверках расходов на спецоперацию

Михаил Мишустин и Роман Артюхин (Фото: government.ru)

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны на военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

По словам Артюхина, проверки ведутся по четырем направлениям. «Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ (горюче-смазочные материалы. — РБК) и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, — уточнил он. — Эта работа будет продолжена».

Мишустин в ответ указал, что такие проверки очень важны, и попросил главу казначейства заниматься этим лично. «Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены, и ни одного рубля не было потрачено неэффективно», — подчеркнул премьер.

Проверки использования бюджетных средств, выделенных на военную операцию, в том числе на ремонт вооружений и закупку ГСМ, Мишустин анонсировал в конце прошлого года. Премьер-министр возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей российской армии, который был создан в октябре по указу президента Владимира Путина.

Мишустин заявил, что совет будет формировать и следить за выполнением целевых заданий по всем ключевым направлениям: поставка военным оборудования и техники, строительные работы и транспорт.