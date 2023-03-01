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Белгородская область не стала отменять проверку систем оповещения

Вячеслав Гладков: Белгородская область проведет проверку систем оповещения 1 марта
Виды Белгорода
Виды Белгорода (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Белгородской области не стали отказываться от планов провести проверку систем оповещения населения, несмотря на хакерские атаки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Сегодня, 1 марта, в регионе пройдет комплексная проверка систем оповещения. Она запланирована на 10:40. В это время будут включены сирены и голосовые сигналы оповещения на всей территории области. Кроме того, по улицам проедут машины с громкоговорителями», — написал он.

Гладков подчеркнул, что звучавшая в эфире радиостанций накануне информация об объявлении воздушной тревоги была ложной.

22 и 28 февраля в нескольких регионах по телевидению и радио звучало ложное объявление воздушной тревоги. В МЧС оба раза объяснили это хакерской атакой. В пресс-службе субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК уточнили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора.

Несколько регионов (Воронежская, Курская, Томская области, Краснодарский край и другие) после этого отказались от проведения проверки. В Краснодарском крае уточнили, что письмо с таким указанием регионам разослало МЧС России.

Теги
Вячеслав Гладков тревога Белгородская область
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