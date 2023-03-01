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МИД обвинил Киев в доставке радиоактивных материалов через порты

МИД допустил провокацию Украины с радиоактивными материалами у Приднестровья
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Украина могла доставлять радиоактивные материалы через порты Одессы и Черноморска для провокации с использованием этих веществ, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным МИД, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра «с территории одного из европейских государств» были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой. 19 февраля в порт Одессы на сухогрузе были доставлены похожие контейнеры с радиоактивным веществом. «Калифорний-252». «При его приемке в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. В результате журналистского расследования установлено, что поставщиком данного радиоактивного вещества является американская компания Frontier Technology Corp., занимающаяся производством контейнеров для радиоактивных изотопов, особенно источников нейтронного излучения», — утверждает Захарова. Она не уточнила, о каком расследовании идет речь.

Представитель МИД напомнила, что вышеназванные порты участвуют в «зерновой сделке». «Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — задалась она вопросом.

По словам Захаровой, информация «получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран». «Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — заметила дипломат.

Зерновая сделка — международное соглашение о беспрепятственном вывозе сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила соглашение с Турцией и ООН. Договоренности предполагают вывоз зерна с Украины через подконтрольные ей порты Черноморска, Южного и Одессы под наблюдением представителей как самой Украины, так и Турции и ООН, которые контролируют, чтобы на кораблях не провозили боеприпасы или оружие. Срок ее действия истекает 18 марта.

Российское Минобороны 23 февраля сообщило, что украинские силы ведут активную подготовку для вторжения в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). В ведомстве зафиксировали скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.

19 февраля военное ведомство заявило, что Киев готовит провокацию с целью обвинить Россию в нанесении ударов по радиационно опасным объектам на Украине с последующей утечкой радиоактивных веществ и заражением местности. В Минобороны считают, что украинские власти хотят обвинить Москву в грубом нарушении Конвенции о ядерной безопасности.

Для подготовки провокации, по информации министерства, на Украину в обход таможенного контроля доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их могут использовать «для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», считают в Минобороны.

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Зерновая сделка МИД Приднестровье Одесса Черное море Украина Мария Захарова
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