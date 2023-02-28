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Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с психотропным оружием

Минобороны России: ВСУ готовят провокацию с психотропными веществами
В Краматорске выгрузили снаряды «Би-Зет» — это химоружие провоцирует галлюцинации и общую слабость, Украина может применить его в ходе конфликта, сообщили в ведомстве. Киев отвергает обвинения в планах применения такого оружия
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В феврале украинские военные перебросили к линии боевого соприкосновения в ДНР токсичные химикаты и средства защиты от них, что говорит о возможных планах по «масштабным провокациям с использованием боевого психотропного отравляющего вещества «Би-Зет», заявил начальник войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию», — рассказал Кириллов.

Как утверждает генерал, в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы запланировал передать Украине крупную партию средств индивидуальной защиты, обосновав это решение тем, что «российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки».

«10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан», — добавил Кириллов.

Военный отметил, что вагон отбуксировали на Краматорский металлургический завод им. Куйбышева и разгрузили под контролем СБУ и ВСУ. Внутри находились 16 металлических ящиков, причем половина были помечены знаком химической опасности, «надписью «Би-Зет» и маркировкой двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия». Кроме того, три ящика были помечены как CR-Riot, пять — как CS Riot, затем груз доставили к линии соприкосновения, сообщили в Минобороны.

Уже 19 февраля в Краматорске разгрузили шрапнельные боеприпасы, которые доставили в 11 вагонах. В российском ведомстве настаивают, что ранее «в интересах сухопутных войск США» шрапнельные снаряды модернизировали, добавив готовые поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

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Согласно энциклопедии Минобороны России, «Би-Зет» применяется с помощью распыления аэрозоли, вещество действует от одного часа до четырех суток. Его симптомы: расширение зрачков, общая слабость, угнетенная психика, слуховые и зрительные галлюцинации, потеря ориентировки. В качестве меры защиты рекомендовано использовать противогаз.

Власти Украины прежде отвергали обвинения Минобороны России в планах совершить атаку с применением химических или радиационных средств. «Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать о планах России — посмотри, в чем Россия обвиняет других», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Источники Politico говорили, что власти США опасаются применения Россией химического оружия на Украине в случае «потерь позиций». «Я не буду комментировать гипотетические [ситуации]. Мы говорим сейчас, что у них есть потенциал, силы и средства. Я также не буду говорить о разведывательной информации», — заявила затем представитель Белого дома Джен Псаки.

Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с психотропным оружием
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с психотропным оружием

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Краматорск ДНР Минобороны химоружие
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