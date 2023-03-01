Минобороны рассказало о ходе строительства военного городка в Чечне

В селе Серноводское на западе Чеченской Республики завершается строительство военного городка — готовый комплекс планируется сдать весной, сообщили в Минобороны.

Всего будет возведено более 50 объектов, в том числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники и спорткомплекс. Общая площадь застройки превышает 54 га. Работы начались в июне прошлого года при поддержке чеченского руководства, в них участвуют около 400 человек и 80 единиц техники.

«Военные строители завершают отделку помещений, монтаж слаботочных систем, благоустройство территории. В ближайшее время ожидается поставка мебели и оборудования», — рассказали в военном ведомстве.

Замминистра обороны Тимур Иванов и председатель парламента республики Магомед Даудов проверили ход строительства. Иванов встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили «вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры».

В конце июня прошлого года Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре военных батальона, куда войдут исключительно чеченцы. В июле четыре батальона «Ахмат» были полностью укомплектованы.