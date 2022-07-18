Кадыров предложил разместить в горах Чечни базу ПВО

На юге России как никогда востребованы системы ПВО, считает Кадыров. Он также сообщил, что четыре новых батальона Чечни «Ахмат», о формировании которых власти объявили в конце июня, полностью укомплектованы

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в Шалинском районе республики базу противовоздушной обороны (ПВО), об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. <...> В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», — написал он. По словам Кадырова, России нужно принять «упреждающие тактические меры».

Кадыров также сообщил, что в республике полностью укомплектованы четыре батальона «Ахмат». Об их формировании он объявил в конце июня, заявив, что в их состав войдет «внушительное количество личного состава» — «исключительно чеченские ребята». В полк спецназначения «Ахмат-Север» вошли бойцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и на Украине, рассказал он.

В Чечне дислоцирована 42-я Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО). На вооружении дивизии имеются самоходные гаубицы САУ «Мста-С», танки Т-72Б3, БТР-82А, а также средства радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в ЮВО развернули бригаду зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Соединение вошло в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии, ее дивизии дислоцируются в Волгоградской и Ростовской областях, а штаб находится в Новочеркасске. Месяцем ранее газета писала о планах разместить на юге России и в Крыму новые ЗРК «С-300ПМ-2», которые должны были прийти на смену старым системам С-300ПС.

В конце июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военным России и Белоруссии нужно срочно принять меры по повышению боеготовности региональной группировки войск и единой системы противовоздушной обороны (ПВО). Вопрос стал более актуальным в «условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны». Незадолго до начала российской военной операции на Украине Москва и Минск проводили совместные учения.