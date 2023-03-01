На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Женщина в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.



Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Украине территориях ДНР и Запорожской области. Первое сообщение поступило в 8:37 мск.

Ночью тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. По данным издания «Страна», в Киевской области тревога не объявлялась, но местные жители слышали звуки взрыва на левом берегу Киева.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика



Воздушную тревогу в стране объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Утром 27 февраля на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. После этого в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света остались почти все районы Одессы.

Еврокомиссия в середине января оценила ущерб, который украинская инфраструктура понесла с начала российской специальной военной операции, в €129 млрд.