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Почти все районы Одессы остались без света

Почти все района Одессы остались без света после воздушной тревоги
В Одессе из-за отсутствия электроэнергии на время остановили движение трамваев и троллейбусов, у некоторых жителей пропала вода
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram.

Без света остались почти все районы Одессы. «Энергетики приступят к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении. «Суспiльне Одеса» передает, что воздушную тревогу в регионе уже отменили.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» передает, что в городе из-за отсутствия электроэнергии остановили движение трамваев и троллейбусов. Местное издание «Думская» пишет со ссылкой на читателей, что у некоторых пропала вода, также не работают светофоры.

Воздушная тревога утром 27 февраля звучала во всех регионах Украины. Ее объявляют регулярно с октября 2022 года, с тех пор как российское Минобороны сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Пострадали 40% энергетических объектов, из-за этого в регионах страны начали вводить экстренные отключения электричества. В начале января МИД Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд.

16 февраля глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил Bloomberg, что благодаря улучшению украинской ПВО худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, уже позади, но «расслабляться не стоит».

Президент Владимир Путин объяснял, что удары по объектам энергетики стали ответом на подрыв Крымского моста и подрыва линий электропередачи на Курской АЭС.

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