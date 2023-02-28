Песков заявил о движении мира к многополярности «без деления на касты»
Мир движется в сторону многополярности, где нет деления стран на касты цивилизованных и всех остальных, но пока он только в начале пути. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
По его словам, многополярный мир предусматривает систему взаимоотношений, где все страны равны, где учитываются обеспокоенности друг друга, где все в равной степени имеют право голоса и где не приемлем новый колониализм. Однако до этого «еще нужно дойти».
«Сейчас мы явно находимся в «транзитарном» периоде. И на это еще уйдет время», — подчеркнул он. Песков предупредил, что предстоящий путь будет «длинным и болезненным».
Пресс-секретарь президента также отметил, что сейчас происходит процесс дедолларизации, так как, по его словам, «эмитент доллара стал подрывать доверие к доллару как к основной резервной валюте». На этом фоне страны начали больше опираться на свои нацвалюты.
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