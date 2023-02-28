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В Воронежской области перенесли проверку системы оповещения

Правительство Воронежской области: запланированная проверка систем оповещения переносится
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Воронежской области перенесли проверку готовности системы оповещения населения региона, которую планировали провести 1 марта. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале.

«Намеченная на среду, 1 марта 2023 года, на территории Воронежской области комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона переносится на другой срок», — говорится в сообщении.

Новую дату и время сообщат дополнительно. В правительстве напомнили, что проверку проводят каждый год «для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению».

Представитель правительства Воронежской области сообщил «РИА Новости», что перенос комплексной проверки готовности не связан с прозвучавшим ложным сообщением о тревоге.

28 февраля в ряде регионов, включая Воронеж, по телевидению и радио прозвучало ложное объявление о воздушной тревоге. МЧС России позже объяснило появление недостоверной информации взломом серверов телеканалов и радиостанций.

В пресс-службе субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК сообщили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора.

Фейковые сообщения о воздушной тревоге в эфире радиостанций в некоторых российских регионах прозвучали и 22 февраля.

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Теги
оповещение Воронежская область Воздушная тревога
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