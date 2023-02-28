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В Пентагоне не увидели «существенных изменений» из-за приостановки ДСНВ

Замглавы Пентагона Каль: приостановка Россией ДСНВ не приведет к существенным изменениям
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Приостановка участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) не приведет к существенным изменениям в вопросе двусторонних инспекций, заявил замминистра обороны США Колин Каль на слушаниях в конгрессе США. Трансляцию вел C-Span.

«С практической точки зрения приостановка не приведет к существенным изменениям. <…> Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля, он вступил в силу. Решение о возобновлении участия Москвы в договоре, согласно документу, будет принимать президент. Глава государства, объявляя о решении России приостановить действие договора, пояснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, заявки либо оставляют без ответа, либо отклоняют по формальным основаниям. Путин также обратил внимание, что США ставят своей целью нанести стратегическое поражение России и при этом собираются «разъезжать» по российским оборонным объектам.

В августе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США и их союзников в отношении Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций «затруднено, если не сказать заблокировано». С момента вступления в силу Договора СНВ-3 по состоянию на конец января 2021 года страны провели 328 инспекций.

ДСНВ подписали на тот момент действующие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Документ предусматривал взаимные инспекции на базах межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодках и авиационных базах, которые считаются «ядерной триадой». Стороны приостановили взаимные инспекции в 2020 году из-за пандемии коронавируса и больше не возобновляли их.

Теги
СНВ ядерные силы Пентагон
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