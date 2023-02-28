Летевший из Москвы самолет S7 не смог приземлиться в Мурманске и сел в Пулково

Летевший из Москвы в Мурманск самолет S7 ушел на запасной аэродром

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Борт авиакомпании S7, который направлялся из Москвы в Мурманск, из-за погодных условий не смог совершить посадку в аэропорту места назначения, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Мурманск.

«Экипаж рейса 1229 принял решение не производить посадку в Мурманске из-за метеоусловий и уйти на запасной аэродром», — сказали в пресс-службе.

Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в Москве в 12:55 и должен был приземлиться в 15:50 в Мурманске, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия». Согласно данным Flightradar24, самолет совершил несколько кругов в районе аэропорта в Мурманске, после чего отправился в Пулково.

Позднее информацию о посадке в Пулково подтвердил РБК представитель S7. «Ждем улучшения погодных условий, на текущий момент прибытие рейса в Мурманск запланировано на 21:50», — сказал он. РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково.

Ранее представитель другой авиакомпании — Smartavia — комментировал РБК задержку с вылетом рейса Санкт-Петербург — Мурманск на два часа. «Частично это связано с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Мурманска — снежные заряды, низкое сцепление на [взлетно-посадочной] полосе», — рассказал он.

28 февраля около 11 часов утра в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области был введен план «Ковер», в рамках которого власти закрыли воздушное пространство в радиусе 200 км. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что эти меры были приняты после команды от Воздушно-космических сил России. Министерство обороны России заявило, что дежурные силы Западной зоны ответственности ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

После 12:00 ограничение полетов было снято. Несколько авиакомпаний были вынуждены изменить расписание рейсов. Так, авиакомпания «Россия» сообщала о задержке нескольких вылетов из Санкт-Петербурга (в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Сочи и Кировск).