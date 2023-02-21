Крупнейший производитель оружия ФРГ назвал сроки выпуска БМП для Украины

Глава Rheinmetall Паппергер: 20 БМП Marder будут готовы к отправке Киеву к концу марта

Двадцать боевых машин пехоты Marder будут готовы к отправке на Украину к концу марта, заявил генеральный директор компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер во время посещения завода на западе Германии, где производят танки, передает CNN. Вместе с ним предприятие посетил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Также ожидается, что первая партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет доставлена Украине к июлю, сказал Паппергер.

В ответ на призыв Писториуса к производителям оружия увеличить производство боеприпасов гендиректор Rheinmetall заявил, что его компания «удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их».

В свою очередь Писториус отметил, что поставляемое Украине вооружение, в том числе современные танки, можно будет заменить только через два-два с половиной года.

Власти США и Германии договорились о передаче Украине бронетехники в начале января. После разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца было объявлено, что от США Киев получит БМП Bradley, а от Германии — БМП Marder.

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что немецкими БМП Marder в ВСУ планируется оснастить один батальон, для чего потребуется примерно 40 таких машин. По его словам чиновника, обучение украинских экипажей займет около двух месяцев, а сами поставки должны быть осуществлены в текущем квартале.

Москва осуждает поставки вооружений Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.