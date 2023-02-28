«РИА Новости» узнало о применении спецназом новой системы дронов

Подразделения российского спецназа при штурме позиций украинских войск применили новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе «вентиляторного типа», способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, комплекс позволяет указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками, в эту точку дрон может добраться в полностью автоматическом режиме. Российский спецназ получил несколько подобных комплексов для апробации, добавил он, в них применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности.

Как уточнил источник агентства, в новой системе с помощью нашлемных камер участников боя и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и противнике. На основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности, на которой отмечаются позиции и огневые точки противника как в автоматическом режиме, так и в ручном — самими бойцами. Затем по команде с планшета дрон направляется к выбранной цели для поражения ее осколочно-фугасным зарядом.