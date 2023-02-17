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«РИА Новости» узнало о начале испытаний российского беспилотника ТрАМП

«РИА Новости»: в России начались испытания отечественного беспилотника ТрАМП

Разработчики дальнего транспортного беспилотника самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) начали его наземные испытания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

В ходе испытаний проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном. Кроме того, «выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», рассказал собеседник агентства. Первый полет беспилотника запланирован на апрель.

ТрАМП способен перебросить до 250 кг груза на расстояние свыше 600 км. Преимуществом беспилотника называют способность выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах.

Как ранее говорил источник «РИА Новости» в ОПК, ключевой особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 л. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч. Максимальная высота полета — 3000 м.

Собеседник агентства отмечал, что ТрАМП может использоваться и в гражданских целях, например для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве, при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений.

Президент России Владимир Путин 9 февраля объявил, что в ближайшее время правительство России создаст национальный проект по беспилотным системам, смысл которого — «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов» и «высокий уровень локализации их производства». Президент уточнил, что весной пройдет совещание по этому вопросу.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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