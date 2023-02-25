Пентагон усомнился в возможности поставить Киеву дроны Switchblade весной

США вряд ли успеют этой весной поставить Украине беспилотники Switchblade 600, которые вошли в новый пакет военной помощи, заявил представитель американского Минобороны Патрик Райдер во время брифинга. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

«Я не думаю, что это будет так», — сказал Райдер в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что дроны передадут к началу возможного наступления ВСУ весной.

Он добавил, что не знает точных сроков доставки Switchblade, но власти США продолжат тесно сотрудничать с промышленными предприятиями, чтобы доставить дроны на Украину как можно быстрее.

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