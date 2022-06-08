Глуховский заявил о закрытии спектакля по его книге в Театре Ермоловой
В Московском драматическом театре им. Ермоловой сняли с репертуара спектакль «Текст» по одноименной книге Дмитрия Глуховского. Об этом автор романа сообщил в своем Telegram-канале.
«Спектакль «Текст» в Театре Ермоловой закрыт. Вчера еще играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past», — написал Глуховский.
Директор театра Сергей Кузоятов закрытие спектакля отрицает. «Ни о каком прекращении показа и речи идти не может, потому что такие решения без меня не принимаются, а я сейчас в отпуске», — заявил он РБК.
Спектакль «Текст» — совместный проект Театра Ермоловой и продюсера, директора агентства «Арт-Партнер» Леонида Робермана.
Сейчас он представлен на сайте Театра Ермоловой, но купить билеты на него нельзя, и в афише на июнь и июль показов не запланировано. При этом, как сообщила РБК сотрудница театра, следующий показ «Текста» планировался на 29 июня. Информация о спектакле в эту дату подтверждается и на сайте «Арт-Партнера».
7 июня стало известно, что МВД объявило Дмитрия Глуховского в розыск. Писателю инкриминируют распространение «фейков» об использовании российских вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ). Басманный суд вынес решение о его заочном аресте.
Глуховский — автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст», автор сценария фильма по последнему (за эту работу писатель получил премию «Ника»).
Роман «Текст» был выпущен 15 июня 2017 года. Премьера спектакля по нему в Театре Ермоловой состоялась менее чем через год, 15 мая 2018 года.