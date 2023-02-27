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Власти Украины рассказали о реакции в случае передачи КНР оружия России

Михаил Подоляк: в случае передачи Китаем техники России потребуется агрессивная реакция
Фото: Xu Yu / XinHua / Global Look Press
Фото: Xu Yu / XinHua / Global Look Press

Если Китай или еще какая-либо страна решит передать России военную технику, это потребует «в хорошем смысле слова агрессивной реакции», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит УНИАН.

«Если какая-то страна безотносительно Китая, например, начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать, в хорошем смысле слова агрессивно», — сказал Подоляк, отметив, что «очевидно, что Китай еще ничего не передает Российской Федерации».

По его словам, необходимо «не позволить разрушить определенный глобальный каркас безопасности». Подоляк считает, что для сохранения Китаем нейтральной позиции по конфликту на Украине должен быть задействован диалог с Пекином со стороны США и ЕС.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США располагают данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. По его словам, «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия». Позднее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс также не исключил, что Китай может передать России летальное оружие.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что эти данные являются клеветой, и напомнил, что Пекин с самого начала конфликта на Украине призывал к переговорам. Кремль, комментируя заявление США, напомнил позицию Китая и заявил, что нет необходимости еще что-то говорить по этому поводу.

Теги
Михаил Подоляк Украина Китай оружие Военная операция на Украине
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