«Транснефть» сообщила о начале транзита казахстанской нефти в Германию

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«Транснефть» готова в феврале начать транзит 20 тыс. т казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, договор с Казахстаном заключен, маршрутные поручения подготовлены, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

«У нас все готово для транзита этих 20 тыс. т нефти из Казахстана через Россию, Белоруссию, Польшу в Германию по северной ветке «Дружбы». Заключен договор, на его основании подготовлены маршрутные поручения, даже выполнены необходимые транзитные платежи», — сказал он.

Демин пояснил, что «Транснефть» была готова приступить к транзиту нефти Казахстана уже 31 января, но «в силу некоторой инерционности партнеры не успели начать работать».

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 11 января 2023 года сообщил, что заручился поддержкой России в вопросе поставок нефти в Германию. «Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили — я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет», — сказал тогда Акчулаков.

По его словам, Казахстан может поставлять ФРГ до 1,5 млн т нефти в год. «Но максимально, что мы можем выдать, — 6 млн т в год», — уточнил министр.

В декабре 2022 года председатель правления казахстанского оператора по добыче и транспортировке углеводородов «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев говорил, что компания изучает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.

13 января казахстанский оператор «КазТрансОйл» сообщил, что поставит в Германию 300 тыс. т нефти по трубопроводу «Дружба». Оператор получил подтверждение от российского Минэнерго, сообщила пресс-служба компании.