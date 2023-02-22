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КТК приостановил прием нефти после остановки отгрузки в Новороссийске

КТК остановил прием нефти с Тенгиза после остановки отгрузки на терминале в Новороссийске
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Прием нефти в Новороссийске с месторождения Тенгиз в Казахстане остановлен из-за затоваренности, сообщили РБК в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Прокачка нефти в резервуарный парк морского терминала КТК остановлена. Прием нефти на НПС [нефтеперекачивающей станции] «Атырау» (Казахстан) и на НПС «Комсомольская» (Россия) осуществляется в пониженных режимах», — добавили в пресс-службе.

21 февраля КТК сообщил об остановке отгрузки нефти в терминале в Новороссийске из-за погодных условий. В компании отметили, что резервуары морского терминала практически заполнены. «Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала», — рассказали в компании.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, которая после этого поступает на мировой рынок. Также по этому трубопроводу поставляется сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%).

Теги
КТК нефть Казахстан Новороссийск
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