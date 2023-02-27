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Поселок и село в Курской области остались без света из-за обстрела

Курский губернатор Старовойт: поселок и село оказались обесточены из-за обстрела ВСУ
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глушковский район Курской области обстреляли с территории Украины, поселок Теткино и село Попово-Лежачи оказались обесточены. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения», — пообещал он. Пострадавших и разрушений нет. Ранее 27 февраля губернатор сообщил об обстреле Кореневского и Суджанского районов. В результате было нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов, никто не пострадал.

В Курской области действует средний уровень реагирования, введенный указом президента России в октябре, а также высокий (желтый) уровень террористической опасности. В начале февраля Старовойт сделал действие желтого уровня бессрочным, он не будет снят, пока необходимы «усиленные меры по защите и охране нашей территории», пояснил губернатор.

В конце октября Старовойт сообщал о законченных работах по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. В начале декабря он показал фотографии фортификационных сооружений на границе региона.

Поселок и село в Курской области остались без света из-за обстрела
Поселок и село в Курской области остались без света из-за обстрела

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрелы Украина Военная операция на Украине
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