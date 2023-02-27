Песков назвал абсурдными санкции ЕС против Рошаля и Москальковой

Леонид Рошаль (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Санкции ЕС против президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой абсурдны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, Рошаль — это наше достояние. И внесение в какие-то санкционные списки не только его, но и Москальковой, человека, который занимается обменом пленными, все это, конечно же, абсурдно», — сказал он. По мнению Пескова, в Брюсселе санкции вводят против «непонятно кого» — людей, «совершенно не имеющих отношения к какой-либо санкционной тематике».

Представитель президента выразил уверенность, что новым фигурантам санкции не доставят «никакого дискомфорта», потому что они «состоявшиеся люди».

Песков пожелал Рошалю скорейшего выздоровления. В феврале врача госпитализировали для замены сустава, операция прошла хорошо, сообщали в Национальной медицинской палате.

Евросоюз ввел новые санкции против России 25 февраля. Ограничения против Москальковой Брюссель объяснил тем, что она отрицает «депортацию» и «фильтрацию» украинцев и способствует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Санкции против Рошаля в ЕС объяснили его высказываниями в поддержку российской военной операции и тем, что он является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который собирал средства для военных из ДНР и ЛНР.

Кроме них, под санкции попали глава СПЧ Валерий Фадеев, замглавы Минэкономразвития и Роскомнадзора, несколько военных и журналистов.