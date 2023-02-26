НМП назвала плановой госпитализацию Рошаля

Леонид Рошаль (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Хирург и общественный деятель Леонид Рошаль был госпитализирован для замены сустава, а не по причине перелома шейки бедра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Национальной медицинской палаты — общественной организации в сфере здравоохранения, которой руководит Рошаль.

«Опровергаем информацию, прошла плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 89-летний Рошаль был госпитализирован в столичную больницу шесть дней назад. В его анамнезе, по информации канала, болезнь Паркинсона и киста в головном мозге. После дополнительных исследований ему якобы поставили еще один диагноз — перелом шейки левого бедра.

25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, под ограничения попали 87 физических лиц. Среди них — и хирург Леонид Рошаль. Санкции против Рошаля в ЕС объяснили кампанией ОНФ (Рошаль является сопредседателем центрального штаба организации) по сбору средств для военных из ДНР и ЛНР, а также его заявлениями в поддержку военной операции на Украине.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала внесение Рошаля в санкционный список Евросоюза кощунством. «Это как Айболит в заложниках у пиратов», — сравнила она.