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ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в передаче данных Украине

ФСБ задержала в Севастополе двоих россиян за передачу Украине данных о военных объектах

ФСБ задержала двоих россиян по подозрению в передаче данных Украине
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ФСБ задержала двоих россиян, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в качестве наводчиков. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Два жителя города Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, первый из мужчин собирал сведения о расположении военных объектов по заданию СБУ и передавал эту информацию по электронной почте «с соблюдением мер конспирации». Второй подозреваемый в телефонном разговоре подтвердил намерения о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, но данные передать не успел.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ст. 275.1 (установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством) УК России. По первой из них предусмотрено до 20 лет лишения свободы, по второй — до восьми. Обоих фигурантов арестовали на два месяца.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании диверсантов или наводчиков, работающих на Украину. 15 февраля сотрудники службы в Ростове-на-Дону задержали украинца, который был членом полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Мужчина приехал в Россию под видом беженца. ФСБ утверждает, что в Ростове-на-Дону он «вел пропаганду террористической организации среди молодежи».

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В этот же день служба заявила о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который был агентом СБУ и был причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). Он поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД, сообщили в ФСБ.

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