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ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону члена полка «Азов»

ФСБ: в Ростове-на-Дону задержали притворившегося беженцем члена полка «Азов»

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который был членом украинского полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, гражданин вступил в полк в 2016 году. После этого мужчина приехал в Россию под видом беженца. ФСБ утверждает, что в Ростове-на-Дону он «вел пропаганду террористической организации среди молодежи».

В его доме были обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика «Азова».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

10 февраля сотрудники ФСБ в Мордовии задержали и отправили в психиатрическую больницу местного жителя, который планировал устроить стрельбу по людям, сообщала пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, на странице мужчины обнаружили материалы «колумбайновской» тематики (движение «Колумбайн» признано в России террористическим и запрещено), а у него самого — огнестрельное оружие и дневники, в которых описаны совершения убийств в местах массового скопления людей и собственное самоубийство.

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Во время беседы с оперативниками мужчина рассказал, что сталкивается с частыми приступами агрессии, ненависти к себе и окружающим, отметили тогда в управлении ФСБ.

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ФСБ Ростов-на Дону «Азов»
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